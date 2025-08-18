Депутат Колесник: уступки РФ означают остановку наступления в трех областях

18 августа 2025, 11:19

Уступки России для урегулирования украинского конфликта означают остановку наступления ВС РФ в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Таким образом депутат прокомментировал NEWS.ru недавнее заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что Россия готова пойти на уступки в пяти регионах для урегулирования конфликта на Украине. К тому же он отметил, что условием РФ является юридическое признание Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.





«Я думаю, что он имел в виду эти области ― Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую. Мы же в свое время им (Украине) предлагали, что наша уступка будет в том, чтобы не наступать в дальнейшем. Я думаю, уступка заключается в том, чтобы не захватывать остальные области и не наступать на них там, где наши войска», — сказал Колесник.