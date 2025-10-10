Daily Mail заподозрила главу Пентагона Хегсета в использовании ботокса
Глава Минобороны США Пит Хегсет оказался в центре внимания британской прессы из-за подозрений в использовании ботокса.
Газета Daily Mail утверждает, что Хегсет недавно делал косметические инъекции, чтобы выглядеть моложе. Представители Пентагона отказались комментировать эти обвинения, ограничившись критикой самой публикации.
Ранее сотрудники Пентагона сообщили газете о новых требованиях к внешнему виду сотрудников, включая установку гримерной комнаты и постановочных фотографий с военнослужащими. По словам издания, Хегсет лично участвовал в фотосессиях, демонстрируя физическую подготовку и заботу о внешности.
Питер «Пит» Брайан Хегсет — министр обороны США с 2025 года (с сентября 2025-го должность называется министр войны США), ветеран Национальной гвардии, служил в Ираке и Афганистане.
