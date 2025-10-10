«Новые люди» хотят запретить выдвигаться в депутаты осуждённым за взятки
Партия «Новые люди» выступила с инициативой запретить участие в выборах лицам, ранее осуждённым за получение взяток. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По мнению представителей партии, человек, однажды уличённый в коррупции, с высокой вероятностью совершит подобное преступление снова.
Введение таких ограничений, уверены в партии, поможет очистить политическую систему и снизить уровень коррупции.
Инициаторы считают, что эта мера станет важным шагом к защите средств налогоплательщиков и укреплению доверия граждан к власти.
