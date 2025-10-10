Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию

10 октября 2025, 13:37

Политолог Дубравский: Трампу не дали Нобелевскую премию из-за спорных решений

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Политолог Павел Дубравский заявил, что Нобелевский комитет не присудил премию мира Дональду Трампу из-за его спорных поступков.





В беседе с «NEWS.ru» Дубравский заявил, что комитет нашёл компромисс, вручив награду венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, которую поддерживает Трамп. Эксперт считает это решение политическим.

«Есть две версии, почему Корину Мачадо выбрали. Первое, это плевок в лицо Трампу, чтобы показать, что его действий недостаточно. Во-вторых, они оба выступают против режима [Николаса] Мадуро», — сообщил политолог.