Трамп предложил «вышвырнуть» из НАТО за «отставание» одну европейскую страну

10 октября 2025, 01:07

Трамп призвал исключить Испанию из НАТО за нежелание увеличить расходы на оборону

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании и предложил рассмотреть вопрос об исключении этой страны из НАТО. Об этом пишет РИА Новости.





Причиной такой позиции американского лидера стало нежелание Мадрида увеличивать военные расходы до требуемых показателей. Трампа возмутило то, что Мадрид и не думает стремиться к цифре в пять процентов от ВВП.



Президент США охарактеризовал Испанию как «отстающего» участника НАТО во время общения с представителями СМИ на совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом.





«У нас был один отстающий — это Испания... Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — заявил Трамп.