Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
Африканец по имени Кингсли ранее работал гидом, но в последние пять лет оказывает интимные услуги состоятельным женщинам из Европы, большинство из которых занимают высокое положение. Суди по всему, одной из его постоянных клиенток является глава МИД Германии Анналена Бербок.
В разговоре с изданием Daily Post Кингсли рассказал, что впервые встретился с политиком из ФРГ в декабре 2022 года во время её визита в столицу Нигерии Абуджу. Он запомнил, что она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в малиновое платье.
В следующий раз женщина связалась с Кингсли через полгода и спросила, сможет ли он сопровождать её в поездке в Преторию. В последний раз он встречался с ней меньше недели назад в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Она позвонила ему в июне и попросила забронировать место, где они «могли бы хорошо провести время без перерывов». По словам мужчины, из-за характера работы высокопоставленной клиентки они не могли проводить много времени вместе, а встречались только на одну ночь, «которые были незабываемы».
Дотошные журналисты изучили график поездок главы МИД Германии и обнаружили, что она действительно была в Нигерии в декабре 2022 года, причём на официальных фото позирует именно в том малиновом платье, которое запомнилось темпераментному африканцу. Через полгода она была с визитом в Претории. Таким образом, делают вывод представители СМИ, Анналена Бербок уже несколько лет покупает интимные услуги африканского жиголо.
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«Если не ошибаюсь, она министр из Германии», — сказал африканский жиголо.
В следующий раз женщина связалась с Кингсли через полгода и спросила, сможет ли он сопровождать её в поездке в Преторию. В последний раз он встречался с ней меньше недели назад в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Она позвонила ему в июне и попросила забронировать место, где они «могли бы хорошо провести время без перерывов». По словам мужчины, из-за характера работы высокопоставленной клиентки они не могли проводить много времени вместе, а встречались только на одну ночь, «которые были незабываемы».
Дотошные журналисты изучили график поездок главы МИД Германии и обнаружили, что она действительно была в Нигерии в декабре 2022 года, причём на официальных фото позирует именно в том малиновом платье, которое запомнилось темпераментному африканцу. Через полгода она была с визитом в Претории. Таким образом, делают вывод представители СМИ, Анналена Бербок уже несколько лет покупает интимные услуги африканского жиголо.
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Александр Бойцов