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Daily Post: Жиголо из Африки рассказал об оказании интимных услуг Бербок

01 августа 2024, 09:07
Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Африканец по имени Кингсли ранее работал гидом, но в последние пять лет оказывает интимные услуги состоятельным женщинам из Европы, большинство из которых занимают высокое положение. Суди по всему, одной из его постоянных клиенток является глава МИД Германии Анналена Бербок.
В разговоре с изданием Daily Post Кингсли рассказал, что впервые встретился с политиком из ФРГ в декабре 2022 года во время её визита в столицу Нигерии Абуджу. Он запомнил, что она участвовала во встрече на высшем уровне и была одета в малиновое платье.

«Если не ошибаюсь, она министр из Германии», — сказал африканский жиголо.



В следующий раз женщина связалась с Кингсли через полгода и спросила, сможет ли он сопровождать её в поездке в Преторию. В последний раз он встречался с ней меньше недели назад в Абиджане, Кот-д'Ивуар. Она позвонила ему в июне и попросила забронировать место, где они «могли бы хорошо провести время без перерывов». По словам мужчины, из-за характера работы высокопоставленной клиентки они не могли проводить много времени вместе, а встречались только на одну ночь, «которые были незабываемы».

Дотошные журналисты изучили график поездок главы МИД Германии и обнаружили, что она действительно была в Нигерии в декабре 2022 года, причём на официальных фото позирует именно в том малиновом платье, которое запомнилось темпераментному африканцу. Через полгода она была с визитом в Претории. Таким образом, делают вывод представители СМИ, Анналена Бербок уже несколько лет покупает интимные услуги африканского жиголо.

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Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины
01 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/alzay

Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в центре Киева снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года имеет статус достопримечательности. Кличко сообщил, что власти намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.

По его словам, снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. Он отметил, что у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Помимо этого, Мэр Киева обвинил строительные компании, правоохранительные органы и украинские власти в подрыве работы его администрации.

По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина.

Ранее в Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведчук: проект «Зеленский» может привести к краху западных политиков
01 августа 2024, 10:10

Глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проект «Владимир Зеленский» может негативно повлиять на репутацию и положение многих западных политиков, которые его поддерживают.
«Проект «Зеленский» уже навредил репутации некоторых политиков. Например, президент США Джо Байден пострадал из-за неправильного расчёта. Кроме того, в сложных ситуациях оказались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Чехии Петр Фиала и и. о. премьера Бельгии Александер де Кроо», — подчеркнул Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

Он считает, что этот «проект» может навредить ещё большему числу политиков. Он отметил, что западные спонсоры Зеленского сталкиваются с проблемами в своих странах. Например, политика Байдена по Украине может негативно повлиять на положение Камалы Харрис, которая занимает должность вице-президента США.

Медведчук также напомнил о поражениях, которые терпели западные политики, недооценившие потенциал России. Он подчеркнул, что ни один западный спонсор не сможет получить желаемое.

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ВС РФ начали снаряжать ракеты-носители на нестратегических ядерных учениях
01 августа 2024, 09:59

Фото: istockphoto / javarman3

Российские военные приступили к третьему этапу учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе учений они занимаются подготовкой ракет-носителей и авиационных средств поражения.

«Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, личный состав ракетных соединений получил специальные учебные боеприпасы и вышел в назначенные районы. Затем они приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения», — сообщили в RT.

Ранее стало известно, что 31 июля Минобороны России объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе этого этапа солдаты будут отрабатывать подготовку к боевому применению оружия.

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Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными

Fox News: Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными

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#сша
#боеприпасы
#солдаты
#минобороны
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Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными
01 августа 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

На фоне появившихся сообщений о возможном обмене американского журналиста Эвана Гершковича, осуждённого в России за шпионаж на 16 лет колонии, над Калининградом замечен самолёт, который ранее был задействован во время других обменов.
Например, указанный авиалайнер Aн-148-100E использовался при обмене Виктора Бута, напоминает портал Flightradar24. Борт вылетел в 6:11 по московскому времени из столичного аэропорта Внуково и взял курс на Калининград. В момент полёта этот самолёт был самым отслеживаемым на сайте портала. Позже лайнер приземлился в аэропорту Калининграда.

Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что Гершкович может вернуться в США 1 августа в рамках обмена заключёнными. Журналист был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге. По данным силовиков, он собирал сведения, составляющие государственную тайну, о работе российского ВПК и намеревался передать их американской стороне.

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#сша
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#фсб
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#портал
#калининград
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Илон Маск обеспокоен пропажей Джо Байдена с экранов
01 августа 2024, 09:40

kremlin

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в своих социальных сетях вопросы о том, куда пропал президент США Джо Байден и жив ли он, сообщили в РИА Новости.
Это связано с тем, что в последнее время сократилось количество публичных мероприятий с участием лидера страны.

«В конце июля Илон Маск присоединился к тем, кто интересовался, куда пропал Байден. Это произошло после сообщений о его заболевании COVID-19, изоляции и выходе из гонки за переизбрание. Впоследствии американские телеканалы опубликовали кадры с Байденом. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент не скрывается от публики и продолжает руководить страной» — сообщили в издании.

В социальных сетях возник вопрос, жив ли Джо Байден, так как он снова стал редко появляться на публике. Илон Маск ответил на этот вопрос, изобразив эмодзи, на котором человек пожимает плечами.

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Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Daily Post: Жиголо из Африки рассказал об оказании интимных услуг Бербок

Руководителю АО «‎Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы
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#байден
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#джо байден
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Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах
01 августа 2024, 09:31

Фото: iStock/LARISA DUKA

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси не смог ответить сразу на вопрос о том, как власти относятся к возобновлению посещения могил бывшими жителями Курильских островов. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в ходе пресс-конференции. Журналист попросил прокомментировать слова депутата верхней палаты парламента Японии, который призвал Россию возобновить посещение могил предков.

Однако в зале возникла тишина, так как генсек кабмина молчал минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока сотрудники принесут ему распечатку.

«Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях, то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», — ответил он на вопрос журналиста.

По его словам, бывшие жители островов, искренне желают возобновления.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой выразило удивление по поводу реакции президента России Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам. Отмечается, что Япония предлагала РФ крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но Владимир Путин ответил отказом.

В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах. Там отмечают, что в условиях, когда Российская Федерация находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#япония
#люди
#рф
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Руководителю АО «‎Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы
01 августа 2024, 08:44

Фото: istockphoto/grinvalds

Руководителю АО «‎Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор.

В Уголовном кодексе РФ указано, что за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.

До этого сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов.

В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Его обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#рф
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Fox News: Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными
01 августа 2024, 08:25

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.
С таким утверждением выступил ведущий телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что Джозеф Байден продолжит работу по обмену заключёнными с Россией вплоть до окончания своего президентского срока.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. По информации спецслужб, журналист занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, о работе предприятий российского военно-промышленного комплекса для последующей передачи этих сведений американской стороне.

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#сша
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Захарова высказалась о визите госсекретаря Ватикана на Украину
Захарова: Россия надеется, что аргументы кардинала Паролина были услышаны Киевом
01 августа 2024, 08:00

Фото: сайт МИД РФ

Россия надеется, что аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина были услышаны Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с кардиналом вопросы установления мира.

По словам официального представителя МИД РФ, Ватикан занимает нейтральную позицию с самого начала украинского кризиса.

«Российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола», — пояснила она.

По словам Захаровой, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку — «без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира». Она добавила, что остается только надеяться, чтобы аргументы были услышаны Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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