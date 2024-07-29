В АдГ призвали Бербок приостановить работу из-за громкого скандала с визами

Фото: istockphoto/photosvit
Сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла резкой критике министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок из-за визового скандала. Она призвала её уйти с поста до выяснения всех обстоятельств дела.
Об этом Вайдель написала в своей социальной сети Х. Она подчеркнула, что немецкое министерство иностранных дел, вопреки законодательству, действовало как контрабандист, переправив в Германию тысячи мигрантов без документов.
Ранее стало известно, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД страны. Они подозреваются в том, что давали прямые указания немецким посольствам и консульствам давать разрешения на въезд людям с очевидно поддельными документами. Большинство из этих мигрантов затем просили убежища в ФРГ.
Читайте также:
Бербок полагает, что ФРГ не должна отказываться от размещения у себя ракет США
Венгрия отменила встречу Сийярто с главой МИД Германии Бербок
Стало известно о следствии против подчиненных Бербок
«Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!», — заявила политик.
Ранее стало известно, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД страны. Они подозреваются в том, что давали прямые указания немецким посольствам и консульствам давать разрешения на въезд людям с очевидно поддельными документами. Большинство из этих мигрантов затем просили убежища в ФРГ.
Читайте также:
Бербок полагает, что ФРГ не должна отказываться от размещения у себя ракет США
Венгрия отменила встречу Сийярто с главой МИД Германии Бербок
Стало известно о следствии против подчиненных Бербок
Александр Бойцов