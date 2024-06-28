Стало известно о следствии против подчиненных Бербок

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Против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
По данным издания, за последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными. Сообщается, что в прокуратуре подозревают сотрудников ведомства в том, что они давали указания консульствам и посольствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор отметила, что завершение дела предвидится нескоро.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента РФ Владимира Путина зависит мир на Украине. Она отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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