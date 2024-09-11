«Уран, титан, никель»: Путин предложил ограничить экспорт стратегических товаров

Фото: сайт Кремля
Россия может ввести ограничения на экспорт ряд видов стратегически важно сырья. Например, урана, титан и никеля. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров.
Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья.
«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?», – сказал президент России.
Глава государства подчеркнул, что ограничение не должно быть во вред стране.
«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются», – отметил Путин.
Президент предложил подумать над ограничением поставок и других товаров, которые он не назвал. Но не делать это «завтра же», а доложить отдельно.
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«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?», – сказал президент России.
Глава государства подчеркнул, что ограничение не должно быть во вред стране.
«Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются», – отметил Путин.
Президент предложил подумать над ограничением поставок и других товаров, которые он не назвал. Но не делать это «завтра же», а доложить отдельно.
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Лия Мурадьян