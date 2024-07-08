«Далеки от радужных»: Какие собственные цели переговоров с лидерами стран преследует Орбан

Фото: сайт Кремля
Виктор Орбан считает, что окончание конфликта России и Украины зависит не только от этих стран, но и от США, Евросоюза и Китая. Он продолжает свою «мирную миссию» и направляется на переговоры в Вашингтон.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Виктор Орбан встречается с лидерами стран по собственным интересам.
Он добавил, что взгляды на конфликт у лидера Венгрии и России разные, хотя и схожи в одном — желании, чтобы все закончилось.
По его словам, Виктор Орбан не просто так делает большой круг: все упирается в цели его государства.
Он отметил, что на Западе думают, что Китай может «надавить» на Россию и заставить принять все условия, однако это неприемлемо.
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«Сам по себе факт, что Орбан ездит и встречается с лидерами ведущих государств — уже позитивный. Позиция и интересы Орбана достаточно понятны. Он является одним из немногих европейских лидеров, находящихся у власти, который работает в интересах своего народа и подтверждает, что у этого государства есть суверенитет. Но тем не менее нам нечему тут радоваться, потому что у Орбана свои цели и задачи, а у нас свои», — сказал эксперт.
Он добавил, что взгляды на конфликт у лидера Венгрии и России разные, хотя и схожи в одном — желании, чтобы все закончилось.
«Ему хотелось бы, что поскорее все это закончилось, нам бы тоже хотелось этого, но Орбан призывает просто быстрее остановить боевые действия, а нас такое не интересует. Это мы уже проходили, сценарий известный, поэтому Владимир Владимирович говорил, что нам просто остановка ради того, чтобы Украину опять накачали вооружениями и дали возможность заполнить ряды ВСУ, не интересна. Украина должна совершить определенные действия, которые будут иметь необратимый характер, как сказал президент России», — объяснил политолог.
По его словам, Виктор Орбан не просто так делает большой круг: все упирается в цели его государства.
«Сначала поехал на Украину с Зеленским пообщаться, хотя у них отношения далеки от радужных. Орбан бы не возражал против поддержки Украины, если бы убрали повод для его претензий — ущемление прав венгерского меньшинства. Хотя в своих заявлениях они говорят, что на Украине национальные меньшинства подвергаются серьезной дискриминации даже без привязки к венграм. А после поехал в Москву, затем в Баку — поговорил о поставках углеводов альтернативными путями. Потом отправился в Китай, где тоже высказался достаточно противоречиво. Он сказал, что ключевая страна в решении кризиса и конфликта на Украине — Китай, что является повторение западного тезиса», — сообщил собеседник.
Он отметил, что на Западе думают, что Китай может «надавить» на Россию и заставить принять все условия, однако это неприемлемо.
«Почему они Китай называют ключевой страной? Потому что Китай помогает России в обходе танков, не устраивает блокаду, ведет торговлю. Им кажется, что если бы Китай надавил на Россию, то война бы закончилась. А как бы она закончилась? По их мнению, у России были бы проблемы с вооружениями, Украина бы укрепила свои позиции, Запад бы накачивал различными вооружениями ВСУ. Но это совершенно неприемлемая для нас формулировка», — заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева