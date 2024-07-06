Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. Об этом венгерский политик сообщил изданию Die Weltwoche.
По словам Орбана, глава России был «настроен неоптимичстично». Венгерский премьер также добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, однако тот отказался, объяснив, что РФ может воспользоваться этими обстоятельствами.
Несмотря на позиции России и Украины, Виктор Орбан пообещал в следующий раз еще раз поднять тему временного перемирия.
Ранее Владимир Путин отметил, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.
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Несмотря на позиции России и Украины, Виктор Орбан пообещал в следующий раз еще раз поднять тему временного перемирия.
Ранее Владимир Путин отметил, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.
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Данил Пономарев