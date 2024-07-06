Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине

Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор приглашал в Белый дом одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона. Об этом сообщает New York Post, опираясь на данные из журнала визитов. Уточняется, что встреча О'Коннора с доктором Кевином Каннардом состоялась еще в начале 2024 года.