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Орбан предложил Путину подумать о временном прекращении огня на Украине

06 июля 2024, 22:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать о возможности временного прекращения огня на Украине во время переговоров в Москве. Об этом венгерский политик сообщил изданию Die Weltwoche.
По словам Орбана, глава России был «настроен неоптимичстично». Венгерский премьер также добавил, что такой же вариант он предложил Зеленскому, однако тот отказался, объяснив, что РФ может воспользоваться этими обстоятельствами.

Несмотря на позиции России и Украины, Виктор Орбан пообещал в следующий раз еще раз поднять тему временного перемирия.



Ранее Владимир Путин отметил, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.

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Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали оборонный Альянс государств Сахеля
#владимир путин
#рф
#переговоры
#венгрия
#сво
Мали, Нигер и Буркина-Фасо создали оборонный Альянс государств Сахеля
06 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании оборонной конфедерации Альянс государств Сахеля. Об этом сообщают РИА Новости. По их данным, документ визировали на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее с подписями глав государств: полковника Ассими Гоита из Мали, бригадного генерала Абдерахмана Тчиани из Нигера и Ибрагима Траоре из Буркина-Фасо.
Ранее Мали, Нигер и Буркина-Фасо вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам представителей государств, это произошло потому, что сообщество «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».

До этого ЭКОВАС ввело санкции против каждой из трех стран и отстранило их от участия в сообществе и Африканском союзе. Причиной тому назвали приход военных к власти в Нигере, Буркина-Фасо и Мали.

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#санкции
#правительство
#нигер
#мали
#африка
#оборона
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Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного
06 июля 2024, 21:27

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», — прокомментировал Мирошник.

Дипломат добавил, что информация американской газеты The New York Times об убийстве военнопленного РФ, который просил ему помочь, будет проверяться и анализироваться, а компетентные органы проведут расследование.

Мирошник резюмировал, что власти потребуют проверять такие сведения от международных организаций, которые имеют на Украине представителей.

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#война
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#новости
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«Вполне логично»: на какие три главные вопроса Орбана ответил Путин
Орбан рассказал о трех вопросах Путину об Украине и безопасности в Европе
06 июля 2024, 21:07

Фото: сайт Кремля

О трех вопросах, заданных президенту РФ Владимиру Путину, в беседе с Die Weltwoche рассказал венгерский премьер Виктор Орбан. Они касались украинского конфликта и архитектуры европейской безопасности.
«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса», — сказал Орбан.

Сначала премьер-министр спросил мнение Путина по имеющимся сценариям переговоров о мире на Украине, «на обсуждение которых Россию даже не пригласили». Глава государства ответил, что не может быть какого-либо диалога без участия в нем всех сторон.

«Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично», — добавил политик.

Во втором вопросе Орбан затронул возможность прекратить огонь до переговоров. Путин отметил маловероятность такого развития событий, потому что киевский режим использовал бы это в военном смысле. При этом президент подчеркнул готовность Москвы к диалогу.

Потом венгерский премьер-министр спросил российского лидера о его видении будущей архитектуры безопасности Европы. Путин сказал, что Москва имеет детальный план того, как могли бы развиваться отношения между РФ и Западом.

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#россия
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Песков: Путин и Моди проведут переговоры в Москве в узком и расширенном составах
06 июля 2024, 21:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве проведут переговоры в узком и расширенном составах. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщил журналист Павел Зарубин.
«Это будет официальный визит. И мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке. И состоятся конечно переговоры и в узком составе, уже непосредственно в Кремле, и в расширенном составе - в составе делегаций», – пояснил Дмитрий Песков
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что это будет одна из первых, если не самая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов, в ходе которой стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.

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#рф
#переговоры
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#встреча
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Стали известны новые подробности диверсий на «Северных потоках»
Welt: взрывы на «Северных потоках» планировали еще в 2014 году
06 июля 2024, 19:59

Подрывы на нитях газопровода «Северный поток» планировались еще до присоединения крымского полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщили журналисты Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию следователей и спецслужб.
Обозреватели подчеркнули, что следствие не располагает доказательствами причастности Киева к диверсии. По данным экс-главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера, улики, которые свидетельствуют о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком является республиканская власть.

В прошлом году, пишет Welt am Sonntag, польские коллеги передали немецким разведчикам информацию о лицах, которые могут иметь отношение к произошедшему и, по предварительным данным, «связаны с Москвой». В частности, речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», имевших гражданство РФ, поэтому в Польше пришли к выводу, что подрыв заказала Россия.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года.

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#северный поток
#диверсанты
#взрывы
#теракт
#новости
#расследование
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Ударная группа кораблей ВМФ РФ с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу
06 июля 2024, 19:52

Фото: iStock/Bborriss

Ударная группа кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу. Об этом со ссылкой на посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова сообщает ТАСС. По их данным, отряд Северного флота вышел из порта «Ла-Гуайра».
Уточняется, что ударную группу провожали посол России в стране, главком военно-морскими силами республики адмирал Неил Хесус Вильямисар Санчес, главнокомандующие ВВС и ПВО военно-морских сил Венесуэлы.

Как добавил российский дипломат, накануне, 5 июля, моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде на 213-й годовщине республики, где президент Венесуэлы Николас Мадуро и гости мероприятия встретили их бурными аплодисментами.

«Заход отряда кораблей Северного флота в Венесуэлу стал яркой демонстрацией прочной дружбы и стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Мелик-Багдасаров.
Ранее отряд Северного флота с атомным подводным ракетным крейсером «Казань» в июне 2024 года провели учения в Карибском море и посетили Кубу.

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NYP: врач Байдена приглашал в Белый дом невролога, лечащего болезнь Паркинсона
06 июля 2024, 19:30

Фото: сайт Кремля

Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор приглашал в Белый дом одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона. Об этом сообщает New York Post, опираясь на данные из журнала визитов. Уточняется, что встреча О'Коннора с доктором Кевином Каннардом состоялась еще в начале 2024 года.
По информации издания, Белый дом не сообщал о визите этого специалиста и также не давал информации о целях встречи.

«Вероятнее всего они говорили о Байдене. Он должен заниматься только президентом и его семьей», — сообщил NYT бывший врач Обамы и Трампа Ронни Джексон.
В феврале 2024 года лечащий врач Байдена по итогам регулярного осмотра заявил, что президент здоров для исполнения своих обязанностей. В то же время на призывы добавить в тест оценку умственных способностей в Белом доме ответили, что это излишне, так как Байден контролирует ситуацию и работоспособен.

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«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине
Меркурис: мир начинает осознавать что только план Путина прекратит конфликт
06 июля 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Мир начинает понимать, что только план президента РФ Владимира Путина поможет прекратить конфликт на Украине.
Об этом на своем канале в YouTube заявил аналитик Великобритании Александр Меркурис. По его словам, российский лидер четко обозначил свою позицию по прекращению боевых действий. В частности, речь идет о требовании вывести боевиков ВСУ с территорий РФ.

«Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — сказал Меркурис.

Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан пока единственный на Западе, кто согласен с позицией Путина.

Путин озвучил требования по урегулированию украинского конфликта в рамках встречи с руководством МИД РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#владимир путин
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В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА
06 июля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/starpik

Обломки якобы российских дронов не смогли найти направленные для этого бригады. Такие данные сообщили в Минобороны Румынии. В ведомстве дополнили, что поиски будут продолжаться.
«Издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны», — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас поисковые бригады не нашли ничего, что могло бы вызвать подозрения. Поиски продлятся в течение суток.

В министерстве подчеркнули, что ими в режиме реального времени информируются структуры союзников. Речь идет о ситуациях, которые возникают в результате атак.

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