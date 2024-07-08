МИД КНР сообщил, о чём будут говорить Си Цзиньпин и Орбан

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В понедельник, 8 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Пекин. Во время его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином руководители государств обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.
Сообщение о прибытии Орбана в столицу Китая опубликовало министерство иностранных дел страны. Там также говорится, что Виктор Орбан, прибывший в Китай в рамках продолжения своей «миссии мира», и Си Цзиньпин проведут углублённый обмен мнениями по самым разным вопросам, представляющим взаимный интерес двух государств.
В минувшую пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава венгерского правительства назвал свой визит в Россию следующим этапом миссии мира, старт которой был дан поездкой в Киев 2 июля и встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Александр Бойцов