Дальнейшее вторжение Израиля в Ливан поставлено под сомнение после атаки Ирана

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Удар со стороны Ирана по Израилю ставит под сомнение дальнейшее вторжение ЦАХАЛа (армия Израиля) в Ливан, а то и вовсе может положить ему конец. Об этом сообщает Military Watch Magazine. Обозреватели упомянули серьезный нанесенный баллистическими ракетами ущерб израильтянам.
«Ущерб, нанесенный операцией, вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов. Многочисленные источники сообщили, что удары были нанесены по ключевым авиабазам, таким как авиабаза Хацерим, где базируются израильские F-15, и авиабаза Неватим, на которой базируются все израильские стелс-истребители F-35», — сказано в материале.
Накануне Иран провел массированную ракетную атаку на Израиль. ЦАХАЛ порекомендовал местным жителям находиться вблизи бомбоубежищ. Представитель израильской армии Даниэль Хагари отмечал, что такие шаги иранской стороны будут «иметь последствия». Уточнялось, что уничтожены свыше 20 истребителей F-35 ЦАХАЛ.
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Никита Кротов