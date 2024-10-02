Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США

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Если Израиль или США ответят Ирану, тот может использовать сотни заранее подготовленных ракет, сообщает The New York Times, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (иранские ВС).
«Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ может ударить по объектам Ирана в ближайшее время. Иранская сторона негативно отреагировала на ликвидацию Израилем генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. В исламской республике заявили, что это может привести к «уничтожению» Израиля.
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Никита Кротов