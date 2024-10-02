Хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами

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Удар крылатыми ракетами нанесли йеменские хуситы по военным объектам Израиля. Снаряды достигли своих целей, сказано в соответствующем заявлении хуситов.
«Ракетные силы.. провели военную операцию, целями которой были военные объекты... (в Израиле) с применением крылатых ракет... Ракеты смогли успешно достичь целей», — говорится в сообщении.Кроме того, хуситами подтверждена готовность принимать участие в любых совместных операциях против израильской стороны.
Как сообщалось ранее, Израиль может ударить по объектам Ирана в ближайшее время. В частности, речь шла о нефтяных и прочих стратегически важных для исламской республики точках.
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