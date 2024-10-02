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Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета

«Крыша ТурДома»: пассажир рейса снял ракетную атаку по Израилю во время полета
02 октября 2024, 11:07
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял ракетную атаку по Израилю во время полета. Видео публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На опубликованных кадрах видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к воздушному судну. Откуда именно летел борт, не сообщается.




Согласно предварительной информации, в результате ракетного обстрела никто не пострадал и не погиб. Силы ПВО Израиля перехватили множество целей.



Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.

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#израиль
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#рф
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Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста
02 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Мужчина подозревался в краже товара из супермаркета. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке задержали молодого человека, похитившего партию смартфонов на 5 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета

В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки

В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину
#коломна
#кража
#криминал
#росгвардия
#задержание
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В Чите 12 диверсантов получили реальные сроки
02 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил 12 членам преступной группировки от 8,5 до 23 лет лишения свободы за диверсии в Москве и Красноярском крае, а также подготовку теракта в военной части Приморского края. Об этом говорится в Telegram-канале суда.
12 человек в составе преступной группы при пособничестве с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных и ж/д объектах в корыстных целях в Москве и красноярском крае.

Кроме того, они готовились поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.

При этом кто организовал преступную группу пока неизвестно. Суд назначил приговорил участникам группы от 8,5 до 23 лет. Отбывать наказание они будут в тюрьмах и колониях строгого режима.

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#суд
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#человек
#сотрудники
#истребители
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В подмосковной деревне Чухлово нашли проржавевшую миномётную мину
02 октября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отчественной войны обнаружила хозяйка земельного участка в деревне Чухлово городского округа Шаховская в ходе межевания территории, опасную находку обезвредили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об обнаруженном снаряде хозяйка земли сообщила в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Мина находилась в непосредственной близости от домов и уничтожить её на месте было нельзя, поэтому взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, увезли на полигон и там ликвидировали при полном соблюдении ники безопасности.

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Жителя Ивантеевки задержали за кражу 46 смартфонов

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#шаховская
#спасатели
#боеприпас
#мособлпожспас
#великая отечественная война
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Жителя Ивантеевки задержали за кражу 46 смартфонов
02 октября 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Полиция задержала двадцатилетнего жителя города Ивантеевка по подозрению в краже партии смартфонов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодой человек работал на одном из складов в городе Пушкино. Установлено, что он сговорился со своим приятелем относительно кражи партии дорогостоящих телефонов. Рано утром при погрузке товаров один из злоумышленников сбросил на улицу коробку с 46 смартфонами, а его подельник её подобрал и унёс. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личности злоумышленников и задержали одного из них в аэропорту в тот момент, когда он собирался покинуть страну. При обыске у него в квартире был найден один из украденных смартфонов. Задержанный рассказал, что остальные похищенные гаджеты были проданы на рынке в Москве. Сейчас полиция ловит соучастника кражи.

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#ивантеевка
#пушкино
#кража
#смартфон
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна
В Москве возбуждено уголовное дело после падения девушки с 6 этажа
02 октября 2024, 09:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве 22-летняя девушка выпала из окна 6 этажа. По версии следствия, падению предшествовали действия сексуального характера и изнасилование, которые произошли в квартире. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Заставская. Сразу после случившегося группа молодых людей попыталась скрыть следы преступления. Мужчины хотели погрузить пострадавшую в машину и увезти с места.

Отмечается, что на месте происшествия были задержаны трое граждан Кыргызстана, двум из которых 22 года, а одному — 21. Однако вскоре их отпустили, так как они заявили о своей непричастности к произошедшему.

По данным канала, девушка была госпитализирована с серьезными травмами. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы продолжают расследование. Им удалось выяснить, что падению из окна предшествовало изнасилование и действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
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МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа
РИА: МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных
02 октября 2024, 09:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Министерство внутренних дел возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что блогеры обвиняются в переводе валюты с использованием подложных документов. В настоящее время в их домах и квартирах проходят обыски.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, Артем Чекалин находится в отделении полиции. Его бывшая супруга Валерия в последнее время была за границей на съёмках шоу.

Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

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Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
02 октября 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Шесть рейсов лоукостера «Победа» (часть группы «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ были предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом информирует РИА Новости.
В компании журналистам сообщили, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. В частности, рейс DP991 из Москвы в Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) задерживается до 11:00 МСК, рейс DP793 — до 12:30 МСК, а рейс DP753 в Абу-Даби — до 11:30 МСК. Обратные рейсы также подлежат задержке: DP992 из Дубая в Москву — до 18:20 по местному времени, DP794 — до 19:00 по местному времени, и DP754 из Абу-Даби — до 18:50 по местному времени.

Уточняется, что в аэропорту вылета с пассажирами будут взаимодействовать представители авиакомпании «Победа». Помимо этого, сообщается, что уточнить время задержки и статус рейса можно на табло аэропорта вылета.

«Клиенты информируются по контактам, указанным в бронировании. Также для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейсов для клиентов создаются оперативные чаты», — добавили в перевозчике.

Ранее сообщалось, что аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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#рейсы
#авиакомпании
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В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва
NHK: аэропорт Миядзаки отменил все рейсы из-за возможного взрыва
02 октября 2024, 07:23

Фото: istockphoto/m-gucci

Аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. Об этом информирует телеканал NHK, пишет РИА Новости.
Согласно информации от сотрудников диспетчерской вышки, обрушение на рулежной дорожке произошло незадолго до 8 утра. В настоящее время эксперты пытаются выяснить, был ли это взрыв. Телеканал сообщает, что причина инцидента устанавливается, однако шансы на открытие полос в ближайшее время минимальны.

Кроме того, известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.

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#взрыв
#эксперты
#происшествия
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У боевика ВСУ нашли жуткие кадры расправы над беззащитными гражданами Курской области
На камере уничтоженного солдата ВСУ нашли видео жестокой расправы под Курском
02 октября 2024, 07:02

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

На камере, прикрепленной к каске одного из уничтоженных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружено ужасающее видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.
На записях видно, как украинские военные открывают огонь по безоружным жителям одного из населенных пунктов Курской области. Сообщается, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами. В дополнение к каске, российские бойцы нашли внедорожник ВСУ, в котором обнаружили ювелирные украшения. Предполагается, что эти вещи могут принадлежать убитым на видео.

Свидетельства зверств ВСУ в регионе также подтвердили местные жители, включая беженцев, которые рассказали о жестоком обращении с мирным населением — расстрелах, пытках и убийствах стариков и детей.

Российская сторона собирает доказательства для представления в Международный суд ООН, где планирует представить свидетельства преступлений украинских военных в Донбассе и других регионах.

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