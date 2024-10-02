Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета

Фото: iStock/Zeferli
Пассажир рейса, следовавшего в Дубай, снял ракетную атаку по Израилю во время полета. Видео публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».
На опубликованных кадрах видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к воздушному судну. Откуда именно летел борт, не сообщается.
Согласно предварительной информации, в результате ракетного обстрела никто не пострадал и не погиб. Силы ПВО Израиля перехватили множество целей.
Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.
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Согласно предварительной информации, в результате ракетного обстрела никто не пострадал и не погиб. Силы ПВО Израиля перехватили множество целей.
Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.
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Екатерина Коршунова