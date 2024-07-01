Дальнобойщикам с Украины ограничили въезд в Польшу

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Польша ввела ограничения для водителей-дальнобойщиков с Украины.
Ограничения Польши распространяется на украинских дальнобойщиков, работающих без разрешения на международные грузовые перевозки.Об этом сообщила Lenta с ссылкой на телеграмм-канал Государственной таможенной службы (ГТС) Украины.
Причины, по которым Варшава ввела ограничения, не уточняются.
Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу до начала июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. О целях его визита пока не сообщается.
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«Польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из республики Польша украинских грузовых транспортных средств», — написано в публикации.
Причины, по которым Варшава ввела ограничения, не уточняются.
Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу до начала июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. О целях его визита пока не сообщается.
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Мира Полтева