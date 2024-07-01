СБУ сообщила об аресте группы, якобы планировавшей захват парламента

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела ряд задержаний участников группы, якобы планировавшей отстранить от власти военно-политического руководства страны. Кроме того, по информации ведомства, они собирались захватить здание Верховной рады.
Об этом представители СБУ сообщили в официальном телеграм-канале силового ведомства. Уточняется, что провокации и силовые акции должны были пройти в воскресенье, 30 июня. Под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники, по версии СБУ, собирались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Потом они планировали провести захват здания Верховной рады и тем самым заблокировать её работу.
Группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. О том, какая именно это организация, на текущий момент информации нет.
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Александр Бойцов