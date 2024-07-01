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Украинский президент Владимир Зеленский хочет использовать против России все возможности западного оружия. Это жизненно необходимо ему из-за провалов ВСУ на фронте.
Об этом заявила бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд. В интервью Fox Business она отметила, что патовая ситуация на Украине сохраняется уже полтора года. Отсюда и все просьбы Зеленского о помощи. Он хочет не только получить оружие, его нужно использовать таким образом, чтобы оставаться на равных с Россией. Украина поднимает ставку, считает Макфарланд.
Она подчеркнула, что все переданные Вашингтоном Киеву финансовые и военные средства служат лишь для того, чтобы сохранить текущее положение дел и ведут к постепенной утрате позиций. Экс-советница Трампа также добавила, что в подобных конфликтах на истощение преимущество имеет страна с большим количеством ресурсов и средств. В текущем конфликте это Россия, заключила Макфарланд.
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Александр Бойцов