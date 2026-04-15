Иран готовится к новой эскалации на Ближнем Востоке

CNN: Иран расчищает входы к подземным ракетным складам после ударов США
Фото: iStock/shellexx

Власти Ирана воспользовались перемирием и приступили к работам по расчистке входов в свои подземные ракетные хранилища, которые получили повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники и спутниковые снимки.



Согласно данным американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий. Многие из них могли быть заблокированы в хранилищах из-за ударов по входам.

В условиях временного прекращения огня Иран пытается извлечь ракеты и пусковые установки из подземных складов. Спутниковые снимки, в частности, свидетельствуют об активных работах на базе недалеко от Хомейна и к югу от Тебриза. Там, как утверждает канал, строительная техника разбирает завалы у входов в заблокированные туннели.

Александр Огарёв

