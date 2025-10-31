Дания начала подготовку к военному конфликту с Россией в Гренландии
Дания начала подготовку к возможному военному конфликту с Россией в Гренландии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, в сентябре в регионе прошли крупнейшие за всю историю учения, направленные не на спасательные операции, как ранее, а на отработку действий в условиях войны.
В Копенгагене ожидают, что после завершения боевых действий на Украине Москва может сместить стратегическое внимание на Арктику. По оценке датской разведки, в таком случае Россия станет прямой угрозой странам НАТО в северном регионе.
