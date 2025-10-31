Сын Медведева об идее введения смертной казни для коррупционеров: «Мы так делать не будем»
В России невозможно внедрить китайскую модель государственного управления, в которой контроль достигает таких жёстких форм, как расстрелы за коррупцию. Об этом заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев на форуме «Россия инновационная», передаёт «Коммерсантъ».
Он подчеркнул, что бездумно копировать китайскую систему нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях двух стран.
«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — отметил Медведев.Политик добавил, что считает «логичным и закономерным», что «Единая Россия» примет участие в формировании инновационной экосистемы – по аналогии с тем, как Коммунистическая партия Китая играет ключевую роль в развитии национальных технологических инициатив.
Илья Медведев является сыном заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Партийный билет он получил в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генсовета партии Андрея Турчака, ныне главы Республики Алтай.