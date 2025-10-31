Сын Медведева об идее введения смертной казни для коррупционеров: «Мы так делать не будем»

31 октября 2025, 10:57

Сын Медведева раскритиковал идею введения смертной казни для коррупционеров

В России невозможно внедрить китайскую модель государственного управления, в которой контроль достигает таких жёстких форм, как расстрелы за коррупцию. Об этом заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев на форуме «Россия инновационная», передаёт «Коммерсантъ».





Он подчеркнул, что бездумно копировать китайскую систему нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях двух стран.





«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — отметил Медведев.