Россия бессрочно закрыла границы для граждан Японии в ответ на санкции
МИД РФ ввел бессрочный запрет на въезд японским журналистам и профессорам
Россия ввела бессрочный запрет на въезд ряду граждан Японии — среди них журналисты, профессора и официальный представитель МИД страны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что мера стала ответом на продолжающуюся антироссийскую политику и санкционные действия официального Токио, связанные со специальной военной операцией.
«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан...» — говорится в сообщении министерства.Всего в список включено 30 человек, среди которых — сотрудники ведущих японских СМИ, профессора университетов и представитель МИД Японии.