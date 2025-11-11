Россия бессрочно закрыла границы для граждан Японии в ответ на санкции

11 ноября 2025, 22:18

МИД РФ ввел бессрочный запрет на въезд японским журналистам и профессорам

Фото: Istock / AlxeyPnferov

Россия ввела бессрочный запрет на въезд ряду граждан Японии — среди них журналисты, профессора и официальный представитель МИД страны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.





В МИД РФ отметили, что мера стала ответом на продолжающуюся антироссийскую политику и санкционные действия официального Токио, связанные со специальной военной операцией.





«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т.н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан...» — говорится в сообщении министерства.