«Попьём чайку и кофейку»: Путин пригласил Токаева к себе
Путин пригласил Токаева на неформальную встречу за чаем
Президент России Владимир Путин пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева к себе «попить чайку и кофейку». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер предложил продолжить разговор после ужина.
«У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке поужинаем, потом я хочу пригласить вас к себе, там посидим, чайку попьём, кофейку», — сказал Путин, на что Токаев поддержал приглашение.Касым-Жомарт Токаев находится в России с государственным визитом с 11 по 12 ноября. В аэропорту его встречал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.