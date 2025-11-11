Прибыл в Маскат: Шойгу проведёт переговоры по безопасности с Оманом

11 ноября 2025, 22:14

Шойгу прибыл в Оман для стратегического диалога по вопросам безопасности

Сергей Шойгу (Фото: www.kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Омана Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством страны по вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.