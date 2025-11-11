Прибыл в Маскат: Шойгу проведёт переговоры по безопасности с Оманом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Омана Маскат, где проведет переговоры с высшим руководством страны по вопросам безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече планируется обсудить реализацию договорённостей, достигнутых в ходе визита султана Омана Хейсама аль-Саида в Россию в апреле этого года. Особое внимание уделят укреплению сотрудничества в сфере безопасности, развитию стратегических проектов с участием России и расширению координации по актуальным глобальным и региональным вопросам.
Под руководством Шойгу и оманского коллеги Идриса Аль Кинди пройдет заседание российско-оманского стратегического диалога, в котором примут участие представители межведомственных делегаций обеих стран.
Делегацию России возглавляет Шойгу; в её состав вошли представители МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, СВР, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», «Роскосмоса», «Росатома» и других ведомств.
В рамках визита также запланированы переговоры с султаном Омана, министром иностранных дел Бадром Аль Бусаиди и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Идрисом Аль Кинди.
