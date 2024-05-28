Дания отказалась признавать независимость Палестины

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Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании независимости Палестины. Об этом пишет Reuters.
Такое решение было принято после того, как глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в настоящее время отсутствуют необходимые предварительные условия для создания независимого государства.
Ранее президент США Джо Байден выступил против таких решений европейских государств, принятых в одностороннем порядке. По его словам, официальное признание независимости Палестины долно производиться путём проведения двусторонних переговоров.
Также против признания государственности Палестины выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он назвал такое решение «наградой за терроризм».
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Ранее президент США Джо Байден выступил против таких решений европейских государств, принятых в одностороннем порядке. По его словам, официальное признание независимости Палестины долно производиться путём проведения двусторонних переговоров.
Также против признания государственности Палестины выступил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он назвал такое решение «наградой за терроризм».
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Анастасия Чинкова