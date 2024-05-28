Испания официально признала Палестину как государство

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Правительство Испании официально признало Палестину суверенным государством. Об этом министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета министров. По его словам, признание Государства Палестина – это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.
Ранее о признании независимости Палестины объявили власти Норвегии и Ирландии.
На данный момент более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как государство. В их числе и Россия.
Президент США Джо Байден выступил против признания независимости Палестины странами в одностороннем порядке. По его словам, такие решения должны приниматься исключительно в ходе двусторонних переговоров.
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Ранее о признании независимости Палестины объявили власти Норвегии и Ирландии.
На данный момент более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как государство. В их числе и Россия.
Президент США Джо Байден выступил против признания независимости Палестины странами в одностороннем порядке. По его словам, такие решения должны приниматься исключительно в ходе двусторонних переговоров.
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Анастасия Чинкова