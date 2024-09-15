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Дания поставила Украине первую артиллерию

Поульсен: Минобороны Дании впервые заказало у Киева 18 артсистем «Богдана»
15 сентября 2024, 17:08
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

Договор на производство артустановок «Богдана» впервые заключила Дания с военно-промышленным комплексом Украины, первые вооружения в количестве 18 единиц уже переданы Киеву, сообщил в эфире украинского телеканала «Рада» глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям — прим. ред.) на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал военный чиновник.
Поульсен подчеркнул, что закупать оружие в украинской республике, осуществляя техподдержку вооружений удобнее, потому что менее затратно.



Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала российской спецоперации в Донбассе в феврале 2022 года.

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#украина
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#новости
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Журналист Чей Боуз: выступающие за удары по РФ спрячутся в бункерах
15 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Выступающие за одобрение Украине бить вглубь РФ западным оружием спрячутся в бункерах, уверен ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в соцсетях.
«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — говорится в публикации Боуза.
Таким образом публицист отреагировал на сообщения о том, что пятеро отставных глав британского Минобороны, а также бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон призвали нынешнего главу кабмина Великобритании Кира Стармера одобрить киевскому режиму применение Storm Shadow для ударов по РФ без согласия Вашингтона.

Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow способны в теории добить до 14 российских аэродромов.

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#украина
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#ракетный удар
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Советник Зеленского: «Победный план» Украины не предусматривает прекращение огня
Советник Зеленского опроверг остановку огня в «победном плане» Киева
15 сентября 2024, 16:36

Советник президента Украины Владимира Зеленского коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг данные о пункте с прекращением огня в «победном плане» Киева. Опровержение 15 сентября передало издание «Украинская правда».
«Победный план» или мирный план Зеленский намерен представить в США действующему лидеру Джо Байдену, а также участникам президентской гонки Дональду Трампу и Камале Харрис. О том, что мирный план содержит пункт о временном прекращении огня со стороны ВСУ, сообщила немецкая газета Bild.
«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», – приводят комментарий Литвина украинские СМИ.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден не разрешит Украине наносить ракетные удары вглубь России, пока Владимир Зеленский не предоставит так называемый «победный план».

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#владимир зеленский
#всу
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#украина
#спецоперация
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Британия советует Киеву полагаться на данные США при ударах ракетами по России
The Times: Украина должна полагаться на США в ракетных ударах по России
15 сентября 2024, 16:16

Фото: iStock/bpawesome

Британские власти посоветовали Украине полагаться на данные США при ударах по России ракетами Storm Shadow. Об этом 15 сентября сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.
Эксперты отмечают, что ракеты наводятся при помощи GPS, но российские системы глушат сигналы. Поэтому для более точного наведения Киеву рекомендуют пользоваться секретной американской системой данных по картографии.

При этом отмечается, что США не разрешают Украине наносить удары вглубь территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы представить Трампу, Харрис и Байдену мирный план Киева. Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока Зеленский не предоставит «победный план».

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#план
#владимир зеленский
#ракеты
#рф
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Экс-глава ЦРУ рассказал, как в НАТО угрожали России из-за ядерного оружия
Экс-глава ЦРУ: НАТО угрожал Черноморскому флоту из-за ядерного оружия России
15 сентября 2024, 15:59

Фото: сайт НАТО

Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что из-за ядерного оружия России страны НАТО угрожали уничтожить Черноморский флот РФ. По сообщению Петреуса, США и их западные союзники предупредили Москву об ответных мерах в случае применения ядерного оружия.
«Это (спецоперация на Украине – ред) привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», – цитирует Экс-главу ЦРУ РБК.

При этом Петреус заявил, что будучи в должности главы ЦРУ, не обсуждал с Белым домом ответные меры на возможный ядерный удар России.

Ранее возможность ядерного удара в ответ на действия Запада на Украине допустил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом Медведев подчеркнул, что ядерный конфликт никому не нужен и Россия к нему не стремится.

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Стало известно, докуда могут достать британские Storm Shadow в РФ
The Times: Британские Storm Shadow могут достать до 14 аэродромов в РФ
15 сентября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/ovbelov

До 14 аэродромов в России с учетом Шайковки под Калугой могут достать британские ракеты Storm Shadow, если в Лондоне боевикам ВСУ позволят ими пользоваться.
Об этом пишут обозреватели The Times. Журналисты опубликовали карту России с отмеченными на ней несколькими объектами, имеющими стратегическое значение.

Речь идет о тех, куда теоретически способны долететь дальнобойные ракеты Соединенного Королевства.

Авторы подчеркнули, что если киевскому режиму разрешат использовать Storm Shadow, то радиус поражения будет растянут вглубь России на 250 километров.

Помимо всего прочего, украинские неонацисты получат возможность нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу и штабу Южного военного округа. Последний расположен в Ростове-на-Дону.

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#россия
#великобритания
#ракетный удар
#новости
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Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой
15 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Удар по военному объекту в районе Яффо был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхъя Сариа. В своём заявлении, которое транслировал принадлежащий «Ансар Алла» телеканал Al Masirah, он подчеркнул, что системам израильской противовоздушной обороны не удалось перехватить ракету, и цель была поражена.

По словам Сариа, ракета, выпущенная с территории Йемена, пролетела 2 040 километров за 11,5 минут. Он также добавил, что эта атака на Тель-Авив стала «кульминацией усилий» хуситов, которые сумели поставить на вооружение ракеты, которые не способна остановить ПВО.

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#вооружение
#ракета
#ракеты
#атака
#пво
#израиль
#хуситы
#йемен
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В США заявили, почему Байден не разрешит бить по РФ
TST: Байден не разрешит бить по РФ до представления ему Зеленским плана
15 сентября 2024, 13:43

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока экс-президент Украины Владимир Зеленский не предоставит ему так называемый «победный план», информирует издание The Sunday Times.
Согласно предположениям, глава киевского режима, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, покажет соответствующую документацию в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Предварительно Зеленский обсудит план с американским руководством.

Владимир Зеленский противоречит сам себе. Периодически он заявляет о возможности переговоров с Россией, но при этом гастролирует по западным союзникам, выпрашивая военную и финансовую помощь.

К слову, в МИД РФ уже отмечали, что комментировать слова Зеленского — контрпродуктивно.

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#сша
#украина
#россия
#джозеф байден
#владимир зеленский
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На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Боуз назвал главу МИД Литвы глупым за высказывание об Украине и НАТО
15 сентября 2024, 12:51

Фото: сайт НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. Боуз в соцсети X назвал дипломата глупым.
«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», – написал журналист.

Поводом послужило заявление Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности, но верить можно только в пятую статью НАТО. Это заявление дипломат сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Статья пять североатлантического договора предписывает рассматривать нападение на одного члена НАТО, как на весь альянс в целом. Коллективная оборона обязывает всех членов НАТО включиться в «поддержание безопасности»

Украине годами обещают членство в НАТО, но пока не приняли. На последней встрече представителей альянса в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен снова заверил, что Украину примут в НАТО, но не сейчас. А пока, «чтобы приблизиться к членству, Киеву необходимо принять определенный пакет нужных реформ».

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#сша
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#оборона
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#дипломат
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Казахстан предложил услуги посредника в переговорах между Москвой и Киевом
15 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Власти Казахстана в очередной раз выразили готовность стать посредником в организации и проведении переговоров между Россией и Украиной. Астана полагает, что в её «добрых услугах» будут заинтересованы обе стороны конфликта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*. По его словам, Казахстан изначально предлагал свои услуги в качестве посредника или предоставления места для проведения переговоров.

Дипломат отметил, что в данной ситуации его страна занимает позицию сдержанного нейтралитета и поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной. Как только обе стороны выразят заинтересованность в посреднических услугах Казахстана, республика будет готова их предоставить, заключил Василенко.

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