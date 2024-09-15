Дания поставила Украине первую артиллерию

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Договор на производство артустановок «Богдана» впервые заключила Дания с военно-промышленным комплексом Украины, первые вооружения в количестве 18 единиц уже переданы Киеву, сообщил в эфире украинского телеканала «Рада» глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
«Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям — прим. ред.) на производство 18 артиллерийских систем «Богдана», а в эти выходные их уже передали украинским вооруженным силам», — сказал военный чиновник.Поульсен подчеркнул, что закупать оружие в украинской республике, осуществляя техподдержку вооружений удобнее, потому что менее затратно.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине после начала российской спецоперации в Донбассе в феврале 2022 года.
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Никита Кротов