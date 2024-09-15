Британия советует Киеву полагаться на данные США при ударах ракетами по России

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Британские власти посоветовали Украине полагаться на данные США при ударах по России ракетами Storm Shadow. Об этом 15 сентября сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.
Эксперты отмечают, что ракеты наводятся при помощи GPS, но российские системы глушат сигналы. Поэтому для более точного наведения Киеву рекомендуют пользоваться секретной американской системой данных по картографии.
При этом отмечается, что США не разрешают Украине наносить удары вглубь территории РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы представить Трампу, Харрис и Байдену мирный план Киева. Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока Зеленский не предоставит «победный план».
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При этом отмечается, что США не разрешают Украине наносить удары вглубь территории РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы представить Трампу, Харрис и Байдену мирный план Киева. Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока Зеленский не предоставит «победный план».
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Лия Мурадьян