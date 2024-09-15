Советник Зеленского: «Победный план» Украины не предусматривает прекращение огня

Советник президента Украины Владимира Зеленского коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг данные о пункте с прекращением огня в «победном плане» Киева. Опровержение 15 сентября передало издание «Украинская правда».
«Победный план» или мирный план Зеленский намерен представить в США действующему лидеру Джо Байдену, а также участникам президентской гонки Дональду Трампу и Камале Харрис. О том, что мирный план содержит пункт о временном прекращении огня со стороны ВСУ, сообщила немецкая газета Bild.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден не разрешит Украине наносить ракетные удары вглубь России, пока Владимир Зеленский не предоставит так называемый «победный план».
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«Bild распространил фейк. «План победы» Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку «плана победы», никто с Bild не говорил», – приводят комментарий Литвина украинские СМИ.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден не разрешит Украине наносить ракетные удары вглубь России, пока Владимир Зеленский не предоставит так называемый «победный план».
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Лия Мурадьян