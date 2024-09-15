На Западе предупредили Джонсона за призывы бить по России

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Выступающие за одобрение Украине бить вглубь РФ западным оружием спрячутся в бункерах, уверен ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в соцсетях.
«Все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — говорится в публикации Боуза.Таким образом публицист отреагировал на сообщения о том, что пятеро отставных глав британского Минобороны, а также бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон призвали нынешнего главу кабмина Великобритании Кира Стармера одобрить киевскому режиму применение Storm Shadow для ударов по РФ без согласия Вашингтона.
Ранее сообщалось, что ракеты Storm Shadow способны в теории добить до 14 российских аэродромов.
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Никита Кротов