Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по РФ

Фото: istockphoto/A-Basler
Дания разрешит Украине бить по России при помощи истребителей F-16 после их поставки киевскому режиму. Об этом журналистам перед встречей глав МИД стран Евросоюза сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«Да. Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора - это часть самообороны», – сказал он.
Дания и Нидерланды первые согласились предоставить Незалежной истребители F-16. В Белом доме подтвердили, что украинская сторона получит технику от третьих стран после того, как завершится подготовка ее летного состава.
По заявлению главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Гаага рассчитывает направить киевскому режиму первые самолеты уже в этом году.
Читайте также:
Дания отказалась признавать независимость Палестины
Камышин: Дания и Канада согласны финансировать оборонную промышленность Украины
Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках»
Никита Кротов