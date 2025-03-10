Дания сделала заявление об отправке войск на Украину

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Дания готова поддержать общеевропейские усилия и отправить своих миротворцев на Украину при необходимости. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Об этом он заявил в интервью телекомпании DR, которая ранее сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает вероятность отправки датских войск на Украину, однако полагает, что пока говорить об этом преждевременно.
Глава Минобороны Дании в свою очередь отметил, что реальных планов по этому вопросу пока нет, страна ещё не принимала окончательного решения, оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о том, что Соединённым Штатам следует направить свои войска на Украину для поддержания мира.
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«Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — сказал Расмуссен.
Глава Минобороны Дании в свою очередь отметил, что реальных планов по этому вопросу пока нет, страна ещё не принимала окончательного решения, оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о том, что Соединённым Штатам следует направить свои войска на Украину для поддержания мира.
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Александр Бойцов