На Западе сообщили, что Дания не сможет защитить Гренландию из-за помощи Украине

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Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе из-за отправки своей военной техники на Украину. Об этом сообщает издание Politico.
В своем материале сравнило военную мощь двух государств. В 2023 году Соединенные Штаты потратили на оборону 948 млрд долларов, в то время как Дания — всего 9,9 млрд долларов. Согласно информации источника, ВС Дании «недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять американскому вторжению».
Уточняется, что немалую часть своей военной техники Копенгаген отправил Киеву в качестве военной помощи. В том числе, это касается танков и артиллерии.
Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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Уточняется, что немалую часть своей военной техники Копенгаген отправил Киеву в качестве военной помощи. В том числе, это касается танков и артиллерии.
Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.
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Екатерина Коршунова