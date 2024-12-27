Премьер-министр Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня. Об этом она сообщила в интервью телерадиокомпании DR.
Ранее датское Агентство по чрезвычайным ситуациям распространило рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям. По ним каждому жителю необходимо запастись тремя литрами питьевой воды на сутки, трёхдневным запасом продуктов, аптечкой, предметами личной гигиены, теплой одеждой, портативным зарядным устройством, фонариком, наличными средствами, свечами, спичками и радиоприёмником.
Фредериксен заявила, что следует рекомендациям властей и призывает всех датчан сделать то же самое.
В беседе с изданием она подчеркнула, что запаслась консервами и другими необходимыми на три дня продуктами. В качестве источника угрозы Фредериксен назвала Россию.
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Фредериксен заявила, что следует рекомендациям властей и призывает всех датчан сделать то же самое.
В беседе с изданием она подчеркнула, что запаслась консервами и другими необходимыми на три дня продуктами. В качестве источника угрозы Фредериксен назвала Россию.
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Анастасия Чинкова