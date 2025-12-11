Дания впервые увидела угрозу безопасности со стороны США

11 декабря 2025, 06:17

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Согласно ежегодному докладу военной разведки Дании, роль США в обеспечении безопасности Европы вызывает вопросы, а действия Вашингтона потенциально несут угрозу для региона. Об этом пишет ТАСС.





В документе отмечается, что США активно используют экономический рычаг для продвижения собственных интересов. Опасения датчан также вызывает решение Вашингона о возможном применении силы даже в отношении своих союзников.



«Существует неопределенность в отношении роли Соединенных Штатов как гаранта безопасности Европы», — говорится в докладе.