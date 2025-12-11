Трамп предложил Зеленскому быть реалистом

11 декабря 2025, 00:27

Трамп: Зеленскому нужно быть реалистом и принять мирный план

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Владимиру Зеленскому нужно принять реальное положение вещей и согласиться с предложенным планом урегулирования конфликта на Украине. Так считает президент США Дональд Трамп.





Американский лидер выступил перед журналистами в Белом Доме. По его словам, на Украине давно не проводились выборы президента, и Киев теряет очень много людей на поле боя. При этом, как утверждает Трамп, подавляющее число украинцев желают прекращения боевых действий.



«82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы соглашение было заключено. Я это понимаю. Они каждую неделю теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы этому был положен конец», — высказался президент США.