Трамп назвал президента Колумбии «следующим» в «борьбе с наркокартелями»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес колумбийского лидера Густаво Петро касательно производства и экспорта наркотических веществ. Об этом пишет РЕН ТВ.



По его словам, если Колумбия не предпримет решительных шагов по пресечению изготовления наркотиков и их контрабанды, она станет следующей мишенью внешней американской политики.

Реакция Трампа последовала на вопрос о возможности диалога с Петро. Американский президент подчеркнул, что масштаб наркопроизводства в Колумбии огромный. При этом запрещённый продукт отправляется США, уверен президент США.

«Ему лучше одуматься, или он будет следующим», — резюмировал Трамп, намекнув на конфликт с Венесуэлой.
За последние месяцы, по данным CNN, ВМС США ликвидировали более 20 судов у латиноамериканского побережья под предлогом борьбы с наркотрафиком. Число погибших достигло 90 человек.
Александр Огарёв

