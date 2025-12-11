Трамп назвал президента Колумбии «следующим» в «борьбе с наркокартелями»

11 декабря 2025, 05:17

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес колумбийского лидера Густаво Петро касательно производства и экспорта наркотических веществ. Об этом пишет РЕН ТВ.





По его словам, если Колумбия не предпримет решительных шагов по пресечению изготовления наркотиков и их контрабанды, она станет следующей мишенью внешней американской политики.



Реакция Трампа последовала на вопрос о возможности диалога с Петро. Американский президент подчеркнул, что масштаб наркопроизводства в Колумбии огромный. При этом запрещённый продукт отправляется США, уверен президент США.



«Ему лучше одуматься, или он будет следующим», — резюмировал Трамп, намекнув на конфликт с Венесуэлой.