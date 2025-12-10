США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
Трамп заявил о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
Американские военные перехватили крупный нефтяной танкер возле берегов Венесуэлы. Об этом в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.
По данным агентства Bloomberg, судно находится под санкциями Вашингтона. Задержание произошло на фоне эскалации между США и Венесуэлой
«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — заявил Трамп.Ранее американский лидер объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. В связи с этим некоторые авиакомпании перенаправили свои туристические маршруты, однако Каракас отказался соблюдать режим и обратился в ООН с претензиями к США.