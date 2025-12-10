США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

10 декабря 2025, 23:38

Трамп заявил о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американские военные перехватили крупный нефтяной танкер возле берегов Венесуэлы. Об этом в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп.





По данным агентства Bloomberg, судно находится под санкциями Вашингтона. Задержание произошло на фоне эскалации между США и Венесуэлой



«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — заявил Трамп.