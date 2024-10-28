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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания делает ставку на победу над Россией и не хочет прислушиваться к предупреждениям о растущем риске прямой конфронтации между НАТО и Москоувой. Высказывания Барбина цитирует РИА Новости.
https://radio1.ru/news/politika/daniya-otkazalas-priznavat-nezavisimost-palestini/Дипломат подчеркнул, что Дания сознательно выбрала политику ставки на военно-стратегическое поражение России. По его словам, Дания не заинтересована в поиске мирного решения украинского конфликта.
Ранее Барбин сообщил, что Дания поднялась на четвертое место среди доноров Украины. Тем самым она обогнала Францию и Италию по объему помощи Киеву.
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«С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет», – подчеркнул дипломат.
Ранее Барбин сообщил, что Дания поднялась на четвертое место среди доноров Украины. Тем самым она обогнала Францию и Италию по объему помощи Киеву.
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Александр Климов