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Три западные страны передадут Киеву F-16

США, Нидерланды и Дания договорились передать Киеву американские F-16
10 июля 2024, 17:41
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

О передаче Киеву американских истребителей F-16 договорились США, Нидерланды и Дания. Об этом заявили хозяин Белого дома Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схооф и глава правительства Дании Метте Фредериксен. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.


«Процесс передачи этих F-16 в настоящее время идет, и Украина будет летать на оперативных F-16 этим летом. Мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время из-за проблем с эксплуатационной безопасностью», — говорится в публикации.

Отмечено, что страны стремятся укрепить украинские воздушные возможности в том числе, отправляя данную технику. Помимо этого, коалиция поддержит обучение пилотов и обеспечение крылатых машин.

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