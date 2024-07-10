Три западные страны передадут Киеву F-16

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О передаче Киеву американских истребителей F-16 договорились США, Нидерланды и Дания. Об этом заявили хозяин Белого дома Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схооф и глава правительства Дании Метте Фредериксен. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.