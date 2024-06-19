В США рассказали, где будут размещены истребители F-16 для Украины

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещены на территории Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.
Салливан отметил, что план заключается в размещении F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен: цель — помочь Украине получить эти самолеты, которые должны быть размещены на её территории.
Ранее военный эксперт и отставной полковник Виктор Литовкин заявил, что появление американских F-16 на Украине не произойдет в ближайшее время. Он подчеркнул, что для принятия этих самолетов Украине необходимо подготовить аэродромы, которые постоянно подвергаются ударам российских военных, а также обучить персонал. Литовкин отметил, что аэродромы должны быть оборудованы командирскими вышками и радиолокационными станциями.
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Артем Кузьмин