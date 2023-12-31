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Королева Дании анонсировала своё отречение от престола 14 января

Королева Дании намерена отречься от престола 14 января 2024 года
31 декабря 2023, 20:37
Фото: iStock/A-Basler

Фото: iStock/A-Basler

Королева Дании Маргарете II в новогоднем обращении сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В ходе новогоднего обращения к гражданам Дании королева сообщила, что собирается отречься от престола спустя 52 года правления.

Уточняется, что престол займёт её сын, наследный принц Фредерик.


Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников. Она стала первой правительницей за всю историю Дании, которая в течении 52 лет занимала престол.

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#правительство
#новый год
#политика
#европа
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Около двух миллионов переселенцев на Украине могут лишиться льготных выплат
Вице-премьер Украины: льготных выплат могут лишиться два миллиона переселенцев
31 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/AndreyPopov

Около двух миллионов украинцев, которые являются внутренними переселенцами, могут лишиться социальных выплат с 1 февраля 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Отмечается, что такие меры могут быть введены, если не будут внесены изменения в действующее постановление.

Ранее в офисе омбудсмена Украины сообщали, что граждане Украины, внутренне перемещённые, жалуются на то, что им перестали предоставлять причитающиеся выплаты на проживание.

По словам Верещук, в настоящее время приведено в действие постановление министерства социальной политики, по которому с 1 февраля 2024 года порядка двух миллионов внутренне перемещённых лиц прекратят получение выплат.

Вице-премьер добавила, что на данным момент такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, из которых 40% проживают исключительно за счёт государственной помощи.

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#выплаты
#меры
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Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Шойгу: армия России в очередной раз показала непобедимость и мощь
31 декабря 2023, 20:23

Фото: сайт Кремля

Российская армия снова смогла доказать свою непобедимость и способность «громить врага в любых условиях». Об этом сообщил министр обороны России Сергей шойгу в новогоднем обращении к военнослужащим.
Он отметил, что помощь западных союзников не помогла Украине, а вот российские бойцы, в свою очередь, показали свою мощь и не победимость.

В своём обращении, которое опубликовало Минобороны, Шойгу выразил благодарность военнослужащим, которые проявили стойкость и героизм на фронте. Министр пожелал бойцам крепкого здоровья, благополучия в семье и скорейшей победы.

Также Шойгу подчеркнул, что Россия высоко ценит героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны. Он пообещал, что их семьям будут оказывать поддержку как сейчас, так и в будущем.

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#вс рф
#новый год
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Россия ответит на подготовку США к развёртыванию ранее запрещённых ракетных систем
Лавров: РФ серьёзно ответит на решение США развернуть ранее запрещённые РСМД
31 декабря 2023, 20:03

Фото: сайт Кремля

Россия намерена принять серьёзные меры в качестве ответа на подготовку США своих наземных ракетных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что американское руководство своими решениями создаёт дополнительные ракетные риски, в связи с чем Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Вместе с тем Лавров добавил, что Россия не будет первой разворачивать свои ракетные вооружения, ранее запрещённые по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если США решат не исполнять своё решение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США называли РФ своим врагом, поэтому Москва готова к любому развитию событий.

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#сергей лавров
#россия
#сша
#ракета
#меры
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В ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, заявил Полянский
Полянский: гнилое нутро киевского режима и цинизм Запада начали осознавать в ООН
31 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/SanderStock

Ряд государств в ООН начал осознавать «гнилое нутро» киевских властей и двуличие и цинизм Запада, который раскручивает украинский конфликт. Об этом в своём Telegram-канале написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, 2023 год, хоть и был непростым, но всё же превзошёл 2022. Это связано с тем, что в мире явно идёт изменение восприятия украинского конфликта, его истинных причин и способов решения.

Он отметил, что в ООН начали осознавать «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер».

Также Полянский добавил, что раскрывается цинизм и двуличие Запада, которые особенно проявились в ходе конфликта в секторе Газа.

Вместе с тем он добавил, что ему поступает большое количество писем от рядовых граждан США и других западных стран, которые приносят извинения за действия своих властей и выражают слова поддержки России.

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#оон
#украина
#сша
#россия
#полянский
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Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам
Президент Путин: России предстоит идти вперёд и созидать будущее
31 декабря 2023, 18:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он заявил, что в уходящем году Россия отстаивала национальные интересы, безопасность и свободу. Судьба Родины и осознание того, через какой исторический этап приходится сейчас проходить России, стали объединяющими факторами для граждан.

Также Путин подчеркнул, что многое в этот период зависит от каждого из нас, а именно из солидарности, милосердия и стойкости россиян.

Кроме того, глава государства обратился к военным, которые в настоящее время находятся в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что вся страна гордится их мужеством и преданностью стране.

В завершение своего обращения президент напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, в связи с чем пожелал всего самого доброго российским семьям.

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Путина ждёт величайший подарок от США, пишет Le Figaro

Шольц во время новогоднего обращения вспомнил Путина
#владимир путин
#новый год
#обращения
#россия
#президент
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Путина ждёт величайший подарок от США, пишет Le Figaro
Le Figaro: Путин может получить величайший подарок от США в 2024 году
31 декабря 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в следующем году закрепит достигнутые успехи и получит величайший подарок от США. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Так, издание отмечает, что России удастся удержать позиции своей армии на Украине и, возможно, вновь произвести наступление. И, вместе с тем, бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.

«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».

Ранее сообщалось, что в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп вызвал нынешнего президента США Джо Байдена на дебаты.

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#владимир путин
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#сша
#россия
#выборы
#президент
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#нато
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Военный историк Кнутов призвал заочно арестовать организаторов теракта в Белгороде
Историк Кнутов призвал заочно арестовать организаторов теракта в Белгороде
31 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет и Генпрокуратура должны заочно приговорить к уголовной ответственности тех, кто организовал и исполнил террористический акт в Белгороде. С таким призывом в ходе беседы с «Радио 1» выступил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он рассказал, что украинские военные целенаправленно производили массированные удары по районам Белгорода, в которых проживает мирное население и отсутствуют какие-либо военные объекты.

Кнутов подчеркнул, что обстрелы производились кассетными боеприпасами, которые наносят колоссальный ущерб мирному населению. Применение таких снарядов на поле боя может быть затруднено из-за возможности военных спрятаться в окопах или бронетехнике. А вот удары по населённым пунктам всегда сопровождаются большим количеством жертв.

По словам эксперта, случившееся можно трактовать исключительно как террористический акт, который был произведён по приказу украинского руководства. Эта акция нарушает статьи международного права, касающиеся геноцида и незаконных действий в отношении мирного населения. При этом специалист был удивлён тем, что не последовало никакой достойной реакции ни от ООН, ни от всего Запада.

«На мой взгляд, Генпрокуратура и Следственный комитет должны обратить особое внимание на то, кто отдавал этот приказ, и кто его исполнял. Эти люди должны быть заочно приговорены к уголовной ответственности за убийство мирных граждан», – подчеркнул Кнутов.

Также он добавил, что ВС РФ уже ответили на теракт в Белгороде, выведя из строя Центр космической связи Украины и нанеся удары по складам топлива и боеприпасов ВСУ.

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#теракт
#белгород
#украина
#всу
#россия
#ск рф
#генпрокуратура
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Лукашенко поручил перевести службу войск МВД Белоруссии в усиленный режим
31 декабря 2023, 14:01

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.
Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства.

По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.

Президент Белоруссии добавил, что в настоящее время мир становится «жестоким и кровавым», поэтому нельзя допустить, чтобы в стране развивалась такая ситуация.

Также Лукашенко призвал министра обороны страны Виктора Хренина быть бдительнее в период новогодних праздников.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#мвд
#поручение
#безопасность
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Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией
Лавров: США не желают до конца разрушать отношения с Россией
31 декабря 2023, 11:48

Фото: сайт Кремля

США остерегаются окончательного разрушения отношений с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем, добавил министр, Вашингтон пока не намерен уважать интересы Москвы и честно вести диалог.

Также Лавров подчеркнул, что Россия примет ответные меры в связи с подготовкой США к развёртыванию своих наземных ракетных систем. При этом он подчеркнул, что РФ не станет первой разворачивать ракетное оружие, если США откажутся от идеи по наращиванию силового давления на Москву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в организации теракта в Белгороде. По её словам Вашингтон совместно с Лондоном подстрекают Киев на совершение таких действий.

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#сергей лавров
#мид рф
#сша
#политика
#россия
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