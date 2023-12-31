Королева Дании анонсировала своё отречение от престола 14 января

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Королева Дании Маргарете II в новогоднем обращении сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В ходе новогоднего обращения к гражданам Дании королева сообщила, что собирается отречься от престола спустя 52 года правления.
Уточняется, что престол займёт её сын, наследный принц Фредерик.
Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников. Она стала первой правительницей за всю историю Дании, которая в течении 52 лет занимала престол.
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Уточняется, что престол займёт её сын, наследный принц Фредерик.
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Анастасия Чинкова