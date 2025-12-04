Дар из глубины веков: Моди преподнёс Путину русское издание «Бхагавадгиты»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал Владимиру Путину символичный и культурно значимый подарок — русское издание «Бхагавадгиты», одной из ключевых частей древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
О подарке Моди сообщил в соцсети X, отметив, что учение Гиты на протяжении веков вдохновляет миллионы людей по всему миру.
«Бхагавадгита», известная также как «Гита-упанишада», представляет собой философский диалог между Кришной и воином Арджуной, который происходит непосредственно перед решающим сражением. В этой беседе Бог раскрывает герою духовные законы, суть долга, природы человека и устройства мира.
Этот текст считается одним из важнейших духовных произведений Индии и оказывает влияние на мировую культуру, религию и философию.
