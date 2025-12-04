«Оглядываться назад бессмысленно»: Путин объяснил, почему не пересматривал бы свои шаги
Путин: сожалений нет — решения были взвешенными
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает сожалений по поводу решений, которые принимал в разные годы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.
По словам главы государства, попытки мысленно вернуться в прошлое и представить, что можно было бы сделать иначе, не имеют практического смысла.
«Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно», — отметил он.Путин подчеркнул, что предпочитает ориентироваться на будущее, а не анализировать прошлое с позиции «что было бы, если».
После основного интервью президент также пообщался отдельно с ведущими телеканала и руководством медиахолдинга.