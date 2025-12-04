«Оглядываться назад бессмысленно»: Путин объяснил, почему не пересматривал бы свои шаги

04 декабря 2025, 22:29

Путин: сожалений нет — решения были взвешенными

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает сожалений по поводу решений, которые принимал в разные годы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.





По словам главы государства, попытки мысленно вернуться в прошлое и представить, что можно было бы сделать иначе, не имеют практического смысла.





«Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно», — отметил он.