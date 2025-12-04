От Новгорода к Киеву: Путин объяснил происхождение титула «Мать городов русских»
Путин: первой столицей Древней Руси был Новгород, а не Киев
Президент России Владимир Путин заявил, что Новгород исторически считался первой столицей Древней Руси, а уже позже этот статус перешёл к Киеву.
Такое пояснение он дал в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос журналиста о происхождении выражения «Мать городов русских».
Путин отметил, что становление российской государственности происходило сразу в нескольких центрах. По его словам, именно Новгород на северо-западе был первым политическим ядром, откуда затем сместился центр власти в Киев.
«У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе.., а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли "Мать городов русских"», — пояснил глава государства.