От Новгорода к Киеву: Путин объяснил происхождение титула «Мать городов русских»

04 декабря 2025, 22:38

Путин: первой столицей Древней Руси был Новгород, а не Киев

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что Новгород исторически считался первой столицей Древней Руси, а уже позже этот статус перешёл к Киеву.





Такое пояснение он дал в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос журналиста о происхождении выражения «Мать городов русских».



Путин отметил, что становление российской государственности происходило сразу в нескольких центрах. По его словам, именно Новгород на северо-западе был первым политическим ядром, откуда затем сместился центр власти в Киев.





«У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе.., а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли "Мать городов русских"», — пояснил глава государства.