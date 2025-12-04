Достижения.рф

Путин: Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа Украины

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В нём Владимир Владимирович дал оценку действиям лидера киевского режима Владимира Зеленского.



Российский президент напомнил, что в начале своего президентского срока Зеленский заявлял о твёрдом намерении добиваться мира.

«Но теперь он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — отметил Путин.
Накануне российский лидер рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине. Путин отметил, что Россия не принимает некоторые положения этого проекта.

Ранее стартовал сбор вопросов на Прямую линию с Владимиром Путиным.
Ольга Щелокова

