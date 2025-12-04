Путин: Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа Украины
Президент РФ Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today. В нём Владимир Владимирович дал оценку действиям лидера киевского режима Владимира Зеленского.
Российский президент напомнил, что в начале своего президентского срока Зеленский заявлял о твёрдом намерении добиваться мира.
«Но теперь он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — отметил Путин.Накануне российский лидер рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине. Путин отметил, что Россия не принимает некоторые положения этого проекта.
Ранее стартовал сбор вопросов на Прямую линию с Владимиром Путиным.