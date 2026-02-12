12 февраля 2026, 12:15

Фото: iStock/f11photo

Дарью Навальную приняли в Йельский университет*, чтобы научить технологиям «оранжевых революций» и их дальнейшему применению против России. Об этом сообщает RT.





По данным издания, девушку определили в Школу международных отношений им. президента Джексона*. Известно, что ее отец, а также менеджеры ФБК**, иноагенты и оппозиционеры из разных стран проходили обучение по этой же программе.





«Там нет ничего от образовательного процесса, это не курсы повышения квалификации, а спецкурсы по обучению подрывной работе», — рассказал RT эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.