Дарью Навальную взяли в Йельский университет* для обучения подрывным работам
Дарью Навальную приняли в Йельский университет*, чтобы научить технологиям «оранжевых революций» и их дальнейшему применению против России. Об этом сообщает RT.
По данным издания, девушку определили в Школу международных отношений им. президента Джексона*. Известно, что ее отец, а также менеджеры ФБК**, иноагенты и оппозиционеры из разных стран проходили обучение по этой же программе.
«Там нет ничего от образовательного процесса, это не курсы повышения квалификации, а спецкурсы по обучению подрывной работе», — рассказал RT эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.
Он пояснил, что целью обучения является «боевое слаживание будущих политических коллективов» для дальнейшего выполнения заданий иностранных спецслужб. Основной задачей обучающихся будет внешний пиар. Так, они станут пресс-секретарями террористических организаций, а за их спиной будут работать настоящие диверсионно-террористические группировки, подчеркнул Карнаухов.
Читайте также:* Организация признана нежелательной на территории России.
**организация признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.