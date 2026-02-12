В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка назвала Ким Чжу Э вероятной преемницей Ким Чен Ына
Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен сделать свою дочь Ким Чжу Э официальной преемницей.
В разведке обратили внимание на недавние высказывания Ким Чжу Э по вопросам политики властей КНДР. По словам представителей NIS, девушка посещала День армии и Кымсусанский дворец Солнца.
«При этом фиксируются признаки того, что она высказывала своё мнение по поводу некоторых политических решений, что позволяет считать, что она вступила в стадию назначения преемником», — заявили в ведомстве.Ранее южнокорейская разведка называла Ким Чжу Э наиболее вероятной преемницей, но теперь речь идёт о начале процедуры оформления статуса. В NIS пообещали отслеживать появления девушки на официальных мероприятиях.