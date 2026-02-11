«Напоминают балаган»: В Совфеде оценили сообщения на Украине о переговорах в Москве

11 февраля 2026, 17:48

Сенатор Карасин: Сообщения на Украине о переговорах в Москве напоминают балаган

Фото: iStock/Diy13

Сообщения украинских СМИ о том, что власти страны якобы хотят отправить свою делегацию в Москву на переговоры по урегулированию конфликта, похожи на балаган. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.





11 февраля украинские СМИ сообщили, что Киев может направить делегацию в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Карасина, такие заявления носят такой какой-то непонятный политический характер.





«Если вы хотите ехать в Москву, значит, вы сообщите в Москву, что вы намерены поехать туда, что вы хотели бы встретиться с таким-то политиком, не говоря уже о президенте Российской Федерации, а когда запускается через СМИ какая-то шутиха, это все напоминает такой балаган», — подчеркнул депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сам по себе визит украинской делегации в российскую столицу станет сенсацией, обсуждаемые вопросы даже без решения будут знаковыми», — приводит издание слова Безпалько.