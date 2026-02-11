«Напоминают балаган»: В Совфеде оценили сообщения на Украине о переговорах в Москве
Сенатор Карасин: Сообщения на Украине о переговорах в Москве напоминают балаган
Сообщения украинских СМИ о том, что власти страны якобы хотят отправить свою делегацию в Москву на переговоры по урегулированию конфликта, похожи на балаган. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
11 февраля украинские СМИ сообщили, что Киев может направить делегацию в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Карасина, такие заявления носят такой какой-то непонятный политический характер.
«Если вы хотите ехать в Москву, значит, вы сообщите в Москву, что вы намерены поехать туда, что вы хотели бы встретиться с таким-то политиком, не говоря уже о президенте Российской Федерации, а когда запускается через СМИ какая-то шутиха, это все напоминает такой балаган», — подчеркнул депутат в разговоре с «Газетой.Ru».
Так, Карасин назвал «базарным вариантом» сообщения о потенциальной встрече украинцев с Путиным в Москве. Он пояснил, что для решения подобных вопросов есть специальные каналы. Такие действия напоминают игру «в кошки-мышки», заключил депутат.
Тем временем политолог Богдан Безпалько рассказал «Абзацу», что в украинскую делегацию на вероятных переговорах в Москве могли бы войти руководитель МИД страны Андрей Сибига и представители офиса президента, пишут argumenti.ru.
«Сам по себе визит украинской делегации в российскую столицу станет сенсацией, обсуждаемые вопросы даже без решения будут знаковыми», — приводит издание слова Безпалько.